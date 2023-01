Man (24) rijdt vermoedelijk onder invloed van drugs in Zierikzee

De politie zag rond 03.30 uur een auto over de Grachtweg rijden en besloten de bestuurder te controleren. Bij de controle roken ze een sterke henneplucht. Ook lagen er in de asbak van de auto meerdere joints. De man, een 24-jarige inwoner van Zierikzee, werkte mee aan een blaastest voor alcohol, maar niet aan een speeksteltest voor drugs. De agenten keken daarna naar de oog- en spraakfunctie van de verdachte om te bepalen of hij of zij onder invloed is.

De agenten waren van mening dat dit zo was, dus hebben ze hem meegenomen naar het bureau. Hij moest daar meewerken aan een bloedonderzoek. Hij heeft een rijverbod van 24 uur gekregen. Daarna is hij weer vrijgelaten. Als later blijkt dat hij onder invloed was, wordt hij daar alsnog voor bestraft.

