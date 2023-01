Man (68) vermist in omgeving Burgh-Haamstede

Zeeuwland is 75 jaar maar rentenie­ren zit er niet in: ‘We gaan juist een fase in dat we gas bij moeten geven’

Over een jaar of twaalf zijn alle woningen van Zeeuwland supergoed geïsoleerd. En voor 2050 zijn ze allemaal van het gas af. De woningcorporatie, met huizen op Schouwen-Duiveland en Walcheren, bestaat 75 jaar. ,,Dat is niet bepaald een pensioenleeftijd”, zegt directeur Marco van der Wel. ,,We gaan juist een fase in dat we gas bij moeten geven.”

16 januari