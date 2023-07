Medewerker Pieter Zeeman Lyceum ontslagen wegens verdenking van ontuchtige handelingen

lezersbrieven Onderhoud aan Zeeland­brug onbetaal­baar? ‘Meteen 2 euro tol invoeren’

Als Zeeland toch zelf de kosten voor de Zeelandbrug moet betalen, weet Willem de Vries uit Oostburg wel hoe dat eenvoudig op te lossen is. Een ander probleem in het nieuws: friet mag niet meer in plastic, hoe moet het dan nu? Corrie Akkermans uit Middelburg weet de oplossing. Dit zijn de beste lezersreacties van de week.