Met een gratis fiets, laptop of kleding kan een kind uit een arm gezin ook gewoon meedoen op school

Schoonma­ker Jan Koster uit Zierikzee verovert Nederland en heeft inmiddels 3000 werknemers

‘Every boss started as a worker’. De poster met deze tekst hangt in de werkkamer van Jan Koster in Zierikzee. Hij begon in 1979 als zelfstandig schoonmaker. Nu is hij de baas van ruim 3000 medewerkers.