Met lege handen de 162 kramen tellende vlooienmarkt van Kloet verlaten? Vergeet het maar!

Een tientje kostte het schoolbureautje dat het Flakkeese stel kocht. ,,We waren eigenlijk vergeten van tevoren te pinnen, dus nu hebben we geen geld meer op zak", zegt Sylvia Oskam. ,,We hebben nog vier euro", geeft Joop toe, maar ze gaan toch eerst maar op zoek naar een geldautomaat voordat ze verder langs de 162 kramen van de vlooienmarkt struinen. Want dat ze verder willen kijken, dat is een feit. En ze zijn niet de enigen. Na 31 jaar is de markt met tweedehands spullen op het terrein vlak achter het havenkanaal van Zierikzee nog steeds een daverend succes. De twee eigen parkeerterreinen op het gras, samen goed voor bijna 1000 parkeerplekken, staan 's morgens gelijk al bomvol en meer bezoekers dienen zich aan. De hele zomer lang in juli en augustus, elke woensdag weer.