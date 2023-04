Met muziek, dans en tekenen is het leuk ‘Keten in de Kerk’

Samen muziek maken en mensen kippenvel bezorgen: ‘de Witte’ doet dat al 140 jaar lang

Sylvia Mol trompetterde bij Witte van Haemstede tot haar cluppie een klarinettist nodig had. Ze is er als secretaris manusje van alles. En dan is ze ook nog bij museum de Burghse Schoole als vrijwilliger actief. In dat museum komen deze zomer haar twee grote liefdes samen. Het 140-jarig bestaan van ‘de Witte’ wordt uitgebreid in de Burghse Schoole gevierd.