Na schooltijd wordt het ineens warmer in het klaslokaal in Bruinisse

Vuur in het klaslokaal. ,,Nog een keer!”, roepen de leerlingen. Het vloeitje gaat weer in de fik. Met de BLOEI!-workshop Mad Science kan dat gewoon.

Professor Aardappel en zijn leerlingen van de middag kijken gefascineerd naar wat er gebeuren gaat als de vlammen bijna aan het einde van het vloeitje zijn. ,,Helaas, het blijft plakken", zegt de professor teleurgesteld. Het vloeitje had namelijk los van het schoteltje moeten komen en gaan opstijgen, zoals bij het vorige vloeitje. Door naar het volgende experiment dan maar. En weer eentje waar kinderen wat van kunnen leren of waarmee in elk geval de interesse gewekt wordt voor techniek en wetenschap. De les die Mad Science woensdagmiddag geeft op de ds Pieter van Dijkeschool in Bruinisse is een van de naschoolse activiteiten van het programma BLOEI! dat na de herfstvakantie is gestart. Daarmee worden kinderen en jeugd geprikkeld om hun talenten verder te ontplooien.

Animatiefilm en yoga

Er zijn danslessen, workshops yoga, muzieklessen, maar ook weerbaarheidstrainingen en formule 1-simulaties op de computer. ,,De animo is goed met inmiddels tegen de 400 inschrijvingen. En er komen nog activiteiten bij", zegt projectleider van BLOEI! bij de gemeente Schouwen-Duiveland, Renée van Geerst. ,,Sportverenigingen kunnen ook meedoen met bijvoorbeeld een tennisclinic. En het hoeft ook niet per se op een doordeweekse middag georganiseerd te worden. Op een zaterdagavond mag ook. Het kan een win-winsituatie opleveren: iemand maakt kennis met een leuke sport en de vereniging krijgt er misschien een lid bij. Het leuke is dat ook lokale ondernemers mee kunnen doen met het aanbieden van activiteiten, zo geeft filmmaakster Eef de Graaf uit Zierikzee een workshop animatiefilm maken.”

Voor een euro per persoon kunnen deelnemers in de leeftijd van 2 tot 27 jaar meedoen aan een activiteit die ze aanspreekt. Of die ouders aanspreekt, zoals in het geval van Jack de Jonge (11). ,,Mijn moeder vroeg of ze me kon inschrijven voor deze workshop. Ik zei: doe maar, prima", zegt Jack terwijl hij met zijn klasgenoten van de ds Pieter van Dijkeschool aan een van de handenarbeidtafels zit tijdens de Mad Scienceles. Hij had geen flauw idee wat het inhield, maar hij vermaakt zich goed. En hij heeft er al wat van opgestoken. ,,Wat moleculen zijn en dat als het warm wordt, ze meer ruimte nodig hebben. Dan komen ze omhoog.” Dat de Mad Scienceles over warmte gaat, spreekt Jack ook wel aan. ,,Ik wil later brandweerman worden.”

Volledig scherm Professor Aardappel houdt de aandacht van de leerlingen vast met zijn proefjes over warmte. © Sandra Schimmelpennink

Aftrap BLOEI!-project

Ook wethouder Paula Schot, die aanwezig is om min of meer de officiële aftrap van het project te geven, kijkt haar ogen uit tijdens de workshop in Bruinisse. Bijvoorbeeld als professor Aardappel, die buiten zijn rol bij Mad Science als Reinder Hegi door het leven gaat, een flesje met warm water voorzien van rode kleurstof in een glazen bak met koud water zet. ,,Wat gebeurt er als ik het dopje eraf haal?” Degenen die het niet goed kunnen zien, gaan staan, inclusief de wethouder. Als het flesje opent, dwarrelt de rode vloeistof naar het oppervlak van het koude water. ,,Hoe komt dat?”, vraagt de professor. ,,Warmte stijgt op", klinkt het uit het lokaal.

Nog een proefje dan, waar niet alleen het lokaal warmer van wordt, maar ook de leerlingen van gaan gloeien. ,,We gaan een wedstrijdje doen met de thermometer.” Per tafel wrijven deelnemers in hun handen om de temperatuur zo hoog mogelijk te laten oplopen voor als ze vijf seconden per persoon het bolletje met kwik mogen vasthouden. De warmste tafel haalt 30 graden Celcius.

Volledig scherm De 'onderwatervulkaan': met behulp van een flesje met warme gekleurde vloeistof in een bak met koud water wordt gedemonstreerd dat warme moleculen opstijgen. © Sandra Schimmelpennink