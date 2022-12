Nieuw woonvorm in Zonnemaire is nog wennen

Zo’n drie jaar geleden had eigenaar Tonie van der Hulle met café Bommenede in Zonnemaire nieuwe plannen: drie hotelappartementen erin maken. In de voormalige feestzaal in de kelder had hij in 2017 ook al twee hotelappartementen gemaakt. Van der Hulle, tevens eigenaar van B&B Oostmolenhoeve in Goes, heeft gaandeweg, ook door corona, zijn plannen gewijzigd. Of eigenlijk: anders benoemd. De hotelappartementen werden niet meer onder recreatieverhuur geschaard, maar onder de noemer: flexwonen. En voor een appartement in het cafetaria aan de dijk is nu een vergunningaanvraag ingediend voor nog zo’n flexwoning.