Niks zo spannend als die laatste uren vóór het verlossende woord: geslaagd of niet geslaagd?

Zelfs als je denkt dat je wel móet slagen, zijn die uren vóórdat je het verlossende woord krijgt nog spannend. Ze heeft in de examentijd een nachtmerrie gehad, vertelt ze terwijl de minuten voorbij tikken op de klok. Over bio. Vast niet toevallig het enige vak waar ze moeite mee had en een 5,4 voor stond. ,,Ik droomde dat ik niet op tijd kwam en mijn examen gemist had”, zegt de vmbo-leerlinge van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. ,,Toen ik wakker werd en me realiseerde dat het maar een droom was, was ik enorm opgelucht. Ik heb gelijk gecheckt wanneer en hoe laat dat examen was. Twee keer!”