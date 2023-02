Nog nooit bezochten zóveel mensen het Watersnoodmuseum (al kan de directeur even geen Post-Its meer zien)

met video De Watersnood­ramp in oude beelden: Zeeland zou na 1953 nooit meer hetzelfde zijn

Na de Watersnoodramp herwon Zeeland - met de nodige hulp - het verloren terrein terug op het water. Wat vóór februari droog was, werd wéér droog. Zoals voorheen. Maar dat betekende niet dat in Zeeland ook alles weer was zoals voorheen. Dat werd al snel duidelijk, blijkt ook uit beelden die relatief kort na de Ramp werden gemaakt.

2 februari