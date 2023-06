Nog nooit van Kerkwerve gehoord? Straks wil iedereen er heen

Grevelin­gen blijft doodzieke plas: verbinding met Noordzee kost minstens half miljard en dat geld is er niet

Is de Grevelingen ten dode opgeschreven? Een doorlaat in de Brouwersdam gaat namelijk goud kosten. Maatregelen die de zieke waterplas daadwerkelijk helen, kosten 561 tot 838 miljoen euro. Maar dat geld is er niet. Er is maximaal 166 miljoen euro beschikbaar.