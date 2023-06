Of Joke zelf graag wilde orgelspelen weet ze niet meer, maar ze hield het 65 jaar vol

Zeven jaar oud was Joke den Boer, die dan nog Dalebout heette, toen ze op orgelles ging bij haar neef op de hoek van de Brouwerijstraat waar ze woonde in Noordgouwe. ,,Of ik het graag wilde, dat orgelspelen? Ik weet het niet. Het zal wel”, zegt Joke. ,,Ik moest elke avond op les. Het waren maar tien stappen, maar toch. Mijn neef was best streng.” Die neef was, net als haar schoolmeester, organist in de gereformeerde kerk van Zonnemaire, bovenop de Dijk van Bommenede. ,,Mijn meester zei tegen mij: ‘Ga jij maar eens orgel spelen, dan kan ik ouderling worden.’” En zo kwam het dat Joke op haar elfde de kerkdiensten ging begeleiden van achter het orgel. Als misschien wel jongste een van de weinige vrouwelijke organisten van het eiland.