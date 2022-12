Ook de kerstman krijgt een warm welkom in Dreischor

Het is de middag voor Kerstavond als een deel van de normaal kalme Ring van Dreischor vol is. De reuring is bij het huis van Arno en Terry de Jager, dat bovengemiddeld fraai in kerstsferen is uitgedost. Tientallen gezinnen wachten er, met chocomel en kruidkoek in de hand, tot een bezoeker in zijn arrenslee-op-wielen de Ring op draait.

Alle kinderen van de plaatselijke basisschool - het zijn er rond de zestig - hebben vorige week een uitnodiging gekregen van de kerstman om hier vandaag te zijn. Want in navolging van Sinterklaas ook hij heeft cadeaus om uit te delen. Niet toevallig staan die binnen bij de familie De Jager, de geestelijk vader en moeder van dit kerstevenement.

Volledig scherm De kerstman komt in zijn arrenslee-op-wieltjes aan op de Ring van Dreischor. Links, staand achter op de slee, staat Terry de Jager als één van de elfjes. © Sandra Schimmelpennink

Verenigde Staten

Het idee om een Dreisters equivalent van Santa Claus is coming op touw te zetten ontstond een paar jaar geleden, toen Terry en Arno op de Ring kwamen te wonen. ,,Terry komt uit de Verenigde Staten", zegt Arno. ,,Kerst is daar een heel andere traditie dan bij ons. Het feest wordt daar echt uitbundig gevierd met familie, buren en vrienden. Die sfeer willen we een klein beetje overbrengen. Vandaar dat we ons huis zo gedecoreerd hebben en openstellen voor iedereen die het leuk vindt om langs te komen.”

Volledig scherm Voor alle basisschoolkinderen had de Kerstman cadeautje. © Sandra Schimmelpennink

Raar

Zonder grappen: al in februari begint de familie aan de voorbereidingen om het huis er tien maanden later tiptop uit te laten zien. ,,Dat klinkt heel raar”, geeft Arno toe. ,,Maar dan al bestellen we de kerstdecoratie. Het echte opbouwen doen we pas eind november. Na Thanksgiving, ook zo'n Amerikaanse traditie. Daar werken we met zijn zessen een dag of drie aan.”

Alpaca's

Met twee dozen die zowat even groot zijn als haarzelf stiefelt de kleine Amber naar buiten. ,,Ik hoop dat er appeltaart in zit", zegt ze terwijl ze de grootste doos inspecteert. Hoewel haar wens niet uit zal komen, zit ze wel een beetje in de buurt. Met alles wat in dozen zit, kunnen ze een gingerbreadhuisje - een huisje van peperkoek - maken. Én koekjes in de vorm van alpaca's, met een knipoog naar de dieren bij de De Jagers in de achtertuin. ,,Daarbij krijgen de kinderen de opdracht om één doos koekjes weg te geven aan iemand waarvan zij zelf vinden dat die versierde koekjes verdient", legt Arno uit. ,,Want het idee achter Kerst is: delen. Geven is veel leuker dan ontvangen." Vanuit die gedachte houden zij zelf ook dit evenement. ,,En dat doen we met alle plezier en liefde.”

Volledig scherm Arno en Terry de Jager. © Sandra Schimmelpennink