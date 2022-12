Opbrengst kerstontmoetingsfair Haamstede gaat naar voedselbank

,,We organiseren de fair al een jaar of tien en er komen echt veel mensen op af”, vertelt Ria de Graaf lachend. Zij is organisator van de kerstontmoetingsfair in de Pelgrimskerk in Haamstede. ,,We zijn ermee begonnen omdat we ’s winters nauwelijks dingen te doen hadden voor jongeren. De kerk is bij Bosnië betrokken geraakt door vluchtelingen die naar Nederland kwamen. Jongeren zijn in de zomervakantie in Bosnië actief. Het is voor hen een zelfbetaalde vakantiereis, maar ze steken ook de handen uit de mouwen. Hun activiteiten zijn er vooral op gericht om mensen te helpen zodat zij vervolgens zelf beter in hun inkomen kunnen voorzien. Zoals het (her-)inrichten van werkplaatsen, het bouwen van een kippenren zodat mensen kippen kunnen houden en eieren verkopen en het verzorgen van nieuwe aanplant in een verouderde boomgaard.”