Overnachten in de sfeer van de jaren '50; dat kan straks in originele geschenkwoning naast Watersnoodmuseum

Museumdirecteur Siemco Louwerse krijgt pretoogjes wanneer hij vertelt over het plan dat in samenwerking met campingeigenaar Barry Manni is uitgedacht. Eén huis wordt straks exclusief aangeboden als bed and breakfast locatie, maar dan ook binnen geheel in de stijl van de jaren vijftig. ,,Misschien wel met een wifi-verbinding", zegt Louwerse met een knipoog. ,,Maar met moestuintjes!”