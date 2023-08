Pattinama-Kerkhove dendert door op het Spaanse hardcourt

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is doorgedrongen tot de halve finale van het ITF-toernooi in het Spaanse Ourense. De Zierikzeese stond in de kwartfinale tegen Georgina Garcia-Perez maar drie games af: 6-0 6-3.