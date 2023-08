Pattinama-Kerkhove staat slechts drie games af op weg naar Spaanse kwartfinale

zeeuwse parel Deze plek in Zierikzee: niet de mooiste, maar wel áltijd goed

In deze zomerserie tippen redacteuren hun favoriete plekken in Zeeland om te genieten of te ontspannen. Vandaag verhaalt online redacteur Lizenka van Essen over haar ‘achtertuin’ bij Zierikzee, waar ze elke dag wandelt met haar hond.