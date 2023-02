Piepkleine kreeft overwoekert het leven in Oosterschelde en Veerse Meer; ‘Ze vermenigvuldigen zich héél erg snel’

Op een video (zie verderop) die sportduiker Dirk Van den Bergh in september maakte bij de Zeelandbrug, is goed te zien hoe de klauwvlokreeft massaal beslag legt op de ruimte en het leven onder water. Een Noordzeekrab, toch ook weer niet de kinderachtigste soort van het dierenrijk, is van top tot teen overwoekerd met kokertjes waar de piepkleine kreeftjes in huizen. De beestjes grijpen vanuit de opening bovenin het buisje om zich heen naar eetbaars dat voorbij komt drijven. Oesters, anemonen en ook simpel breuksteen zijn onherkenbaar geworden; de anders zo kleurrijke Oosterscheldebodem lijkt daar veranderd in één grote, grijze deken.