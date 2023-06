Pieter Zeeman gaat rap op zoek naar tien noodlokalen; gemeente trekt daar 1,1 miljoen euro voor uit

Vlissinger Mitchell de Nooijer droomt van een overzeese sensatie: ‘Ineens was ik internatio­nal’

Mitchell de Nooijer (23) kan met Sint Maarten geschiedenis schrijven. Hij en zijn teamgenoten zijn twee zeges verwijderd van deelname aan de Gold Cup, het toernooi waar de kampioen van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben wordt gekroond. ,,Het is bijna onmogelijk’’, zegt de speler van vierdedivisionist Goes. ,,Maar in voetbal bestaat er altijd een kans.’’