Plots verrijzen er zeventien kastelen in Zierikzee

Eens een Zeeuw Ricky ruilde Zeeland in voor de hoofdstad: ‘Amsterdam is mijn nieuwe thuis’

Ricky van Oost (41) was tot zijn 36e in het uitgaansleven te vinden in Goes als manager, tot hij besloot zijn leven om te gooien door op het aanbod in te gaan in Amsterdam te werken en dus te verhuizen. Of hij ooit spijt heeft gehad van die keuze? ,,Spijt ken ik niet. Ik ben juist trots op het feit dat ik op latere leeftijd deze keuze nog heb durven maken.”