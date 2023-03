Rik (24) en Silvio (23) zamelen geld in voor waterfilters: ‘Eén slok water zou voor ons een enkeltje ziekenhuis zijn’

Het is niet dat student bedrijfskunde Rik van den Ouden (24) uit Zierikzee nooit eerder over schoon water heeft nagedacht. Toch zette een bezoek aan Peru zijn beleving van water volledig op z'n kop. In de junglestad Iquitos zag hij mensen wassen, drinken en spelen in ‘ongelooflijk smerig water’.