Rutte: slachtoffers 1953 herinneren ons aan kracht van water

Ineke kijkt haar demonen recht in het gezicht: ‘Vroeger dacht ik: bij dat Watersnood­mu­se­um ga ik nóóit naar binnen’

Herdenken en herinneren: het móet, zelfs als het pijn doet. Daarom is Ineke van Dijke-Van de Vate elk jaar bij de nationale herdenking van de Ramp in Ouwerkerk. Al zou het van haar zo massaal niet hoeven. ,,Herdenken met alleen een foto en een kaarsje is nog veel intenser.”

26 januari