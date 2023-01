Schouwse trucker Giso Verschoor zag zwarte sneeuw in het zand van Saoedi-Arabië; ‘Maar ik wil best nog een keer naar de Dakar Rally’

met video Brand in woning Burgh-Haamste­de waar vorig jaar zuuraanval plaatsvond is mogelijk aangesto­ken

Een woning aan het Sluispad in Burgh-Haamstede is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. Bij dezelfde woning werd vorig jaar een vrouw overgoten met bijtend zuur. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

