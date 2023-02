Scouting zit diep in het hart van oehoe Neeltje (87), kabouter van het eerste uur

Ze was negen toen ze bij de kabouters ging. Nu is Neeltje Kok-Kik 87, maar de Scouting Bruinisse zit nog altijd diep in haar hart. Dus was ze erbij dit weekend bij de aftrap van het feestjaar van haar cluppie, waar ze direct na oprichting lid van werd. Scouting Bruinisse viert dit jaar de 75ste (of eigenlijk de 77,5ste) verjaardag. Door corona tweeëneenhalf jaar later dan gepland.