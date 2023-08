Sjoerd en Hélène wonen op het Bolwerk in Zierikzee: ,,Deze plek heeft nog altijd het wauw-effect”

Soms heb je pech in Nederland en is het in augustus gewoon herfstweer. In Zeeland boffen we dan vaak nog dat de buien snel wegtrekken en het zonnetje toch doorbreekt. Maar tijdens ons bezoek aan Sjoerd en zijn vrouw Hélène waait het flink aan de haven van Zierikzee en ziet het wolkendek er dreigend uit. Ondanks dat, is hun huis aan het bolwerk nog altijd een echte eyecatcher en het uitzicht is zelfs op een grijze dag geweldig.

Hart van het huis

Hélène maakt een lekkere kop thee en we nemen plaats aan de enorme keukenbar in de serre van het huis. Het is er lekker licht en volgens Sjoerd is dit het hart van hun huis. ,,Je hebt hier zo’n mooi uitzicht en de deuren kunnen helemaal open geklapt worden. In de zitkuil aan de zijkant zit je meer in de drukte en zie je de mensen voorbij lopen. Als we wat meer privé willen zitten, kan dat op het terras voor de serre.” Ondertussen zien we de passagiers inschepen op de Frisia voor een rondvaart. Weer of geen weer, het zeehonden spotten gaat gewoon door. En op een plek als deze zie je altijd wel beweging. Fietsers op het pad, bootjes die aankomen of vertrekken, mensen die de stad ingaan.