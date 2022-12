Sleutelbeenbreuk valt GA Eagles-middenvelder Philippe Rommens zwaar: ‘Elke beweging deed pijn’

De fiets­straat langs de Noorddijk in Bruinisse is nog niet veilig genoeg, maar inwoners klagen niet: ‘Iedereen vindt de weg veel fijner’

Vroeger werd je er als fietser zo voor je sokken gereden. Dat is met een fietsstraat voorbij, maar de Noorddijk in Bruinisse is toch nog niet veilig.

21 december