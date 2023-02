Stacaravan brandt volledig uit in Renesse

Het wordt weer genieten in Renesse tijdens de eerste straô

Al is de echte lente nog ver weg, voor veel mensen voelt de straô als de opmaat naar het voorjaar. In Renesse wordt op 11 februari het spits afgebeten. Het straôcomité is er alweer druk doende mee om alles in goede banen te leiden en er voor iedereen een leuke dag van te maken.

7 februari