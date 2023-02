Stacaravan volledig uitgebrand in Renesse

Aron Schott Schouws sporter van het jaar

Atleet Aron Schott (22) uit Burgh-Haamstede is op Schouwen-Duiveland gekozen tot sporter van het jaar. Beste sportploeg werd het acrogymkoppel van Delta Sport, Babette Verkerke en Saphira van Dam. Tijdens de verkiezingen in sportcentrum Laco in Zierikzee was voormalig wereldsporter Leontien van Moorsel gastspreker.

