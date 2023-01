Stichting Duinbehoud wijst gemeente op rechtspraak: ‘Duinzand teruggestort in illegale put op camping’

Straf voor Almeerse pinpasfrau­deur (22), die 3000 euro afpakte van Middelburg­se: ‘Respect­loos en naar’

Ja, G.P. (22) uit Almere wist ook wel dat hij verkeerd bezig was. Hij had in Middelburg drieduizend euro gepind met een bankpas die niet van hem was. ,,Dat was stom. Excuses daarvoor.’’

15 januari