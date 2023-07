Stralend zonnig weer op Schouwen-Duiveland vandaag

Hoog tijd dat de staatsse­cre­ta­ris zelf eens in Zeeland komt kijken; ‘Ooster- en Wester­schel­de is meer dan alleen een enorme bak water’

Rijkswaterstaat moet geen staalslakken meer storten in de Ooster- en Westerschelde totdat absoluut zeker is dat ze geen kwaad kunnen. De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties doen in een gezamenlijke brandbrief met de visserijvereniging en duikersbond een dringende oproep aan staatssecretaris Vivianne Heijnen direct te stoppen met het gebruik van dit restproduct van de staalindustrie.