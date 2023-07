Stralend zonnig weer op Schouwen-Duiveland vandaag

MET VIDEO Dode bultrug aange­spoeld op strand Nieuw-Haamstede, wordt bewaakt uit angst voor diefstal

Op het strand van Nieuw-Haamstede is maandagmiddag een dode bultrug van ongeveer zeven meter aangespoeld. Het dier is al in verre staat van ontbinding, zo meldt Stichting SOS Dolfijn. De bultrug blijft tot dinsdagochtend liggen en wordt bewaakt uit angst voor diefstal.