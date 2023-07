Terug in de tijd over de Schouwse Dijk

Ik waan me, zeker ’s zomers ineens in een paradijselijke vallei, een groene oase als ik vanaf Zierikzee de helling naar het Schouwse Weegje afdaal. Links en rechts groeien de gewassen in de kleur die de rivier ooit had door het veen: gele zonnebloemen en goud graan. Tegen vrienden grap ik weleens dat we in ‘De Gouw’ wonen, naar de fantasiewereld in het boek The Hobbit van J.R. Tolkien.