Toekomst trilt onder 70-jarig bestaan Vrouwen van Nu

Sari Hanse-Verburg was amper 20 toen ze in 1962 bij toeval kennismaakte met deze vrouwenbond. ,,Ik was lid van Toneelvereniging Het Gouwse Masker in Noordgouwe en ze vroegen me vanuit de bond mee te doen in een toneelstukje voor de kerstavond. De sfeer sprak me zo aan dat ik direct lid ben geworden.”