Tweede opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in het oude duikhotel De Kabbelaar

Er komt mogelijk een tweede opvanglocatie bij op Schouwen-Duiveland voor Oekraïense vluchtelingen. In voormalig duikhotel De Kabbelaar in Scharendijke kunnen 50 mensen terecht. Het plan is om daar vanaf 1 februari dit jaar tot 4 maart 2024 Oekraïners op te vangen.

Op dit moment verblijven 230 Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in voormalig verpleeghuis Cornelia in Zierikzee. Daarnaast worden op Schouwen-Duiveland nog eens 80 mensen uit Oekraïne door particulieren opgevangen.

Draagvlak

Bouwvast Beheer, eigenaar van het voormalige duikhotel aan de Grevelingen, gaat de opvanglocatie exploiteren. Of-ie er ook echt komt, is nog niet zeker. Dat hangt af van het draagvlak onder omwonenden en de gemeenteraad.

Direct omwonenden worden binnenkort tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd en kunnen daar ook met hun vragen en eventuele bezwaren terecht.

Quote De Kabbelaar is wat ons betreft een mooie en fijne plek om mensen een veilig tijdelijk thuis te bieden Ankie Smit, Wethouder

Wethouder Ankie Smit laat weten te vertrouwen ‘op begrip en dezelfde warmte en gastvrijheid die inwoners van onze gemeente eerder hebben getoond voor mensen in nood’. De situatie in Oekraïne is nog steeds erg gevaarlijk en veel gebieden zijn onleefbaar geworden.

Keihard nodig

Opvang is keihard nodig, want de instroom van Oekraïense vluchtelingen neemt nog steeds toe. Daarnaast is in Zeeland nog niet het aantal opvangplekken gerealiseerd waar door het Rijk om is gevraagd.

De gemeente Schouwen-Duiveland is dan ook blij met de mogelijkheid om de opvang uit te kunnen breiden. ,,De Kabbelaar is wat ons betreft een mooie en fijne plek om mensen een veilig tijdelijk thuis te bieden.”

De Kabbelaar ligt aan de Haven Kloosternol 3 in Scharendijke.

Volledig scherm © Sandra Schimmelpennink