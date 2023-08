Uitstekende gastvrijheid aan de Brouwse haven

‘t Schaep zit vol vanavond. Er is nog maar één plaatsje vrij. En we hebben dubbel geluk, want we zitten in de serre. En dat tafeltje geeft gratis uitzicht op de jachthaven en ondergaande zon. Hoewel de bankjes geen rugleuning hebben en net te laag zijn voor de tafels, zitten we er prima. De akoestiek van dit glazen eetgedeelte is verrassend goed. We kunnen elkaar goed verstaan en om ons heen horen we een gezellig geroezemoes. Laat dat lekkere eten maar komen!