Van schuurtje in Renesse tot groot bedrijfspand op industrieterrein; Bidfood settelt zich in Zierikzee

Van voetbal­praat tot wc-be­zoek; de spelers van SKNWK delen alles met interim-coach Van der Cingel

Teammanager Peter van der Cingel nam enkele weken geleden bij SKNWK het stokje over toen trainer Johnny van Dijke wegging. Tot volgend voetbalseizoen, dan is Johan Sulkers trainer van de club uit Nieuwerkerk. ,,Om nu zelf eindverantwoordelijke te zijn, vind ik niet zo spannend”, zei interim-coach Van der Cingel zaterdag na de 0-2-nederlaag tegen Tholense Boys, een concurrent in de strijd tegen degradatie uit de derde klasse B.