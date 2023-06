Verkwikkende paardenjacuzzi dient ook als medicijn

Game, set en match voor omwonenden Oude Haven Zierikzee; gemeente ziet fout met restaura­tie­plan kademuren tijdig in

Een ingrijpende renovatie van de Oude Haven in Zierikzee is niet nodig. Verschillende nieuwe onderzoeken later ziet de gemeente in dat de constructie van de kademuren beter is dan werd gedacht. Precies zoals omwonenden al bijna drie jaar zeggen.