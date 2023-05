Vier uur in de bus voor een autoritje van een halfuur, Valeska haalde ‘even’ een broodje

MET VIDEO Bowlen, poolen, snookeren of darten; het kan weer in Renesse bij The Perfect Game

Jonge honden Bart van der Wouden (26) en Marc de Meyer (35) hielden altijd al van een potje bowlen op de baan in Renesse. Als het ooit nog eens vrij kwam, dan leek het hen wel wat om de toko te runnen. En voor ze er erg in hadden was het zover, op 5 mei heropenden ze de zaak: The Perfect Game.