‘We zouden hier eigenlijk niet meer weg gaan’

Ze wonen bijna zes jaar in hun woning aan de Repel, waar ze zichzelf oud zagen worden. Totdat Piet en Ineke Vermaat (beiden 68) op een andere fantastische woning verderop in Burgh-Haamstede stuitten. In de Oosterscheldelaan aan de rand van het Gadrabos. ,,We zeiden tegen elkaar: we gaan het gewoon doen!”