Wie o wie weet waar de vaandels van de Schouwse Ruiters zijn?

Wilde dieren imponeren in de Nieuwe Kerk; ‘De meest bizarre en fantasti­sche foto’s’

Fascinerende foto’s van het dierenrijk en ongerepte natuurlandschappen zijn te zien tijdens de zomertentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Zierikzee onder de titel ‘The Greatest Wildlife Photos of the World’. Naast foto’s van professionele makers, zal er ook werk te zien zijn van Zeeuwse fotografen.