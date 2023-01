Wim de Vrieze, het geheugen van de Westhoek, is niet meer

IN MEMORIAMAls kleine jongen wilde Wim de Vrieze uit Burgh-Haamstede ontdekkingsreiziger worden. Hij werd boer, maar reisde alsnog de hele wereld over. De man met de hoed die bekend staat als hét geheugen van de Westhoek is vrijdag overleden. De Vrieze werd 85 jaar.