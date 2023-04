Yvonne schenkt tafel aan De Zorgheimer

Sinds eind december 2022 wonen de twee aan de Ring. Yvonne en Dirk komen uit Eindhoven en hebben al een tijdje een chalet op camping De Kreekoever. ,,Van jongs af aan kom ik voor vakantie in Renesse. Ik wil altijd terug naar dat strand. En een eigen plekje in Zeeland hebben. Dirk en ik zijn een samengesteld gezin met zeven kinderen en een kleinkind, een tweede kleinkind op komst. Al die kinderen zijn het huis uit. Vandaar dat ons huis in Eindhoven te groot was. We zijn in het dorpje Sterksel in ene chalet gaan wonen, houden hier de chalet op de camping aan. Kijken hoe het allemaal gaat lopen. Want om drie plekken aan te houden is ook wat veel”, aldus Yvonne.