Zeeland wil geschenkwoningen beschermen en dat is maar goed ook

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de dijken braken en 1836 mensen omkwamen in Zeeland en Zuid-Holland. Op 1 februari staan nabestaanden stil bij het Watersnoodmonument in Ouwerkerk.

Na de Watersnoodramp kreeg Zeeland 413 prefab houten woningen. De meeste werden op Schouwen-Duiveland gebouwd. De huizen kwamen aan als bouwpakket per trein of met een schip, soms zelfs al een maand na de ramp. Heel Nederland kreeg 860 complete woningen.

Volledig scherm Geschenkwoningen waren een uitkomst voor Zeeuwen die hun huis hadden verloren tijdens de Watersnoodramp. © Marcelle Davidse

Overgebleven geschenkwoningen beschermen

Eén op de vijf geschenkwoningen in Zeeland is inmiddels afgebroken. En nog eens 133 houten huizen zijn na een verbouwing onherkenbaar geworden. Ze kregen een andere kleur, kunststof kozijnen, grotere dakkapellen of zelfs een stenen gevel met als gevolg dat een deel van de huizen onherkenbaar is geworden. Uit een recente inventarisatie van de stichting Dorp, Stad en Land bleek vorig jaar dat nog maar 33 procent van alle huizen de kwalificatie ‘zeer gaaf en gaaf’ kreeg.

Met het schaamrood op de kaken moest gedeputeerde Anita Pijpelink bij de presentatie van de inventarisatie dan ook bekennen dat Zeeland niet goed gezorgd had voor de geschenkwoningen. Terwijl in Zuid-Holland meerdere woningen de status van gemeentelijk monument of van beeldbepalend pand kregen, bleef Zeeland beschamend achter door de geschenkwoningen geen beschermde status in welke mate dan ook te geven.

Maar, beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald, realiseert de provincie zich nu ook. Samen met de gemeenten Tholen, Schouwen-Duiveland en Reimerswaal - waar de geschenkwoningen zijn gebouwd - probeert de provincie de overgebleven geschenkwoningen te beschermen. Dat kan door er een gemeentelijk monument van te maken, of ze op te nemen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, maar het is ook mogelijk om ze de status van rijksmonument te geven.

Volledig scherm Aan de vrolijke kleuren en de ruime kavels zijn ze nog steeds te herkennen, die geschenkwoningen die Scandinavische landen schonken na de Ramp van 1953. © Marcelle Davidse

Verhaal blijven vertellen

Met de buurtprovincies wordt nu gewerkt aan een voorstel aan staatssecretaris Gunay Uslu (D66, Cultuur en Media). ‘Deze woningen’, stelt het provinciebestuur, ,,vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. De houten huizen maken het verhaal van de Watersnoodramp letterlijk zichtbaar. Ze laten zien hoe de wereld ons te hulp kwam na die ingrijpende gebeurtenis. Dat verhaal moeten we blijven vertellen. Daarom moeten we zuinig zijn op dit cultureel erfgoed.”

De geschenkwoningen, memoreerde de stichting Dorp, Stad en Land al, zijn de stille getuigen van de enorme internationale steun die op gang kwam na de Ramp. Daar mag en móet je niet lichtzinnig mee omgaan.