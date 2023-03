Zeeuwse megaband brengt opzwepende show

Smelly Kitchen bestond vroeger uit zes muzikanten, daar zijn sinds enkele jaren vijf blazers aan toegevoegd. Samen vormen ze een groep die met geen ander is te vergelijken. De bandleden identificeren zich zelf nog het meest met ‘The Meters’, een Amerikaanse funkmuziekgroep uit New Orleans die bekendheid genoot in de jaren 60.

Boaz Brom is de charismatische frontman van de band. Verder staat Smelly Kitchen op het podium met vijf blazers, een hammondorgel en opzwepende percussie. De afgelopen jaren was de band te zien op vele festivals, waaronder Concert at Sea, het Bevrijdingsfestival en de Gentse Feesten. Na de succesvolle introductie van de EP ‘Oui Chef!” met uitsluitend eigen werk, volgde begin 2022 een nieuwe impuls met het live opgenomen album ‘Bites’ en een live-show op Radio Veronica.

Voor iedereen die Smelly Kitchen nog niet kent, is a.s. zondag een ideaal moment voor een kennismaking. ,,Ons concert begint om 15.00 uur, maar vanaf 14.30 uur zullen de bandleden in het theatercafé zichzelf voorstellen”, vertelt Boaz Brom. ,,We leggen aan het publiek uit wie we zijn, wat we maken en hoe we het maken. Ook gaat het over onze teksten en arrangementen.”