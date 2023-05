Zeeuwse Sterre Meijer (18) laat de hele wereld zien dat sport leuk en sexy is

Triatleten Delta Sport vallen op bij wedstrijd op Brouwers­dam

Je kon er zaterdag niet omheen bij de GO Triathlon Brouwersdam: overal waar je keek, zag je deelnemers in felblauwe tenues van Delta Sport Triathlon. ,,We zijn hier met 32 van onze leden”, zei Edwin Schell trots. Hij is de aanjager bij het Schouwse gezelschap. ,,Dankzij deze wedstrijd is de sport echt weer gaan leven op het eiland.”