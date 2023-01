Zeeuwse winnaars Kern met Pit blij met geld en waardering: ‘Dit geeft gelijk positieve energie’

FC Dauwendae­le haakt laat in blessure­tijd aan bij de koploper

De blessuretijd was FC Dauwendaele in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal weer eens erg gunstig gezind, want daarin maakte de ploeg het verschil tegen Patrijzen. FC Dauwendaele-trainer Gert-Jan van Leiden was in zijn sas met de zege van zijn ploeg tegen de nummer drie van de ranglijst. ,,Maar ik was tevreden geweest met 1-1. Patrijzen is een heel goede ploeg’’, gaf hij de tegenstander een compliment.

23 januari