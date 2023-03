Zeldzame vogel vindt bij Zierikzee weer een gespreid bedje om te broeden

Drie keer is scheepsrecht. Bij wind en regen is het niet fijn rommel opruimen langs de waterkant en dus werd de actie opgeschort. Maar maandag zagen de leerlingen van 't Kofschip uit Zierikzee eindelijk hun kans schoon. En het kon eigenlijk ook niet op een beter moment, merkte Wilco Jacobusse van het Nationaal Park Oosterschelde. Het officiële broedseizoen is juist begonnen, of het eerste koppeltje bontbekplevieren heeft, vers terug uit Spanje, het privéstrand op de kop van de oostelijke havendijk al weer gevonden. ,,Ik heb ze nét nog gehoord", zegt hij blij.