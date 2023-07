Zoektocht na melding van auto te water bij Stormvloedkering voorlopig gestaakt

Uienverwer­ker wil werknemers in twee-on­der-eenkapper in Oosterland stallen

Zeeuwse bedrijven worstelen met de huisvesting van tijdelijke werknemers. In strijd met het bestemmingsplan probeert landbouwbedrijf Agri-Business Zeeland hen in een twee-onder-eenkap-woning in de Leuvenstraat in Oosterland onder te brengen. ,,Zo kun je personeel langer binden.”