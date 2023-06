Zon, drank en muziek: de bewoners van In 't Opper zetten de bloemetjes (letterlijk) buiten

‘Opa Paard’ Klaas Christiaan­se (bijna 95) leeft nog steeds voor zijn merries; 'Zij gaan voor alles’

Het beeld van de kus die Klaas Christiaanse bij het maken van de foto’s nog even snel aan het paard Palinda geeft, zegt veel over hem. De bijna 95-jarige Middelburger (,,Nog zes weken”) is bijkans verliefd op alle viervoeters die hij groot heeft gebracht. ,,Bij mij geldt: eerst de paarden, dan de rest.”