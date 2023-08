Rondreizend Friends-museum komend najaar naar Amsterdam

Recensie In de docureeks Arnold wordt duidelijk dat Schwarzen­eg­ger zijn eigen leven regisseert

Laat Arnold Schwarzenegger echt het achterste van zijn tong zien in de drie Netflix-documentaires over zijn leven? In elk geval praat hij openhartig over zijn getraumatiseerde vader, zijn overspel en een riskante operatie die hem bijna fataal werd.